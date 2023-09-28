Полезный снек: хозяйки посоветовали, как сушить яблоки в домашних условиях

Есть несколько способов сушки яблок, которые можно использовать в различных условиях. Самый древний и самый простой – это сушка яблок на солнце. Летом этот метод подходит лучше всего. Фрукты готовят, разлагая их на сетку или бумагу, и сушат естественным способом в течение 3-4 дней, ежедневно перемешивая их. Чтобы оградить от вредителей, яблоки покрывают марлей.

В квартирах обычно используют духовку для сушки яблок. Порезанные фрукты размещают на противне в одном слое и сушат при температуре 75° C в течение 7-8 часов с открытой дверцей. Чтобы добиться лучшего результата, температуру после определенного времени снижают до 50-55 ° C. Каждые полтора часа необходимо перемешивать яблоки.

Электросушилка – еще один способ сушки яблок. Фрукты располагаются в одном ряду, и этот метод является самым быстрым – яблоки готовы за 2-3 часа.

Также можно использовать микроволновку для сушки. Яблоки нарезают на тонкие ломтики, раскладывают равномерно на противне и нагревают в микроволновке в течение 2 минут. Если яблоки остаются влажными, их можно вернуть в микроволновку и прогреть до готовности.

Чтобы защитить сушеные яблоки от вредителей, можно выполнить предварительную обработку фруктов перед сушкой:

Промойте ломтики порезанных яблок в растворе соли. Сделайте уксусный раствор (ложка уксуса на литр воды) и опустите в него чуть-чуть подсоленных кусочков яблок на 10 минут. После этого сушите яблоки.

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Для хранения сушеных яблок важно учитывать некоторые правила:

Храните их в хорошо проветриваемом, сухом и затемненном месте.

Температура хранения не должна превышать +10 градусов.

В случае сушки летом, яркий свет может повлечь за собой изменение цвета яблок, поэтому они должны быть накрыты.

В зимнее время, когда влажность увеличивается, рекомендуется перенести сушку в амбар и установить тару с яблоками рядом с тарелкой солью, чтобы поглотить избыточную влажность.

Сушеные яблоки следует хранить вдали от продуктов с выраженным ароматом.

Не держите их рядом с источниками тепла, что может привести к порче продукта.

Используйте плотные натуральные мешочки или герметично закрытые коробки для хранения, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Сушеные яблоки являются источником разнообразных витаминов и минералов, при правильной сушке могут храниться несколько лет.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя выбирать яблоки в качестве перекуса.

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