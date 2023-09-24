Пряное и ароматное: Как сделать варенье из яблок за 5 минут

Как быстро сделать варенье из яблок с корицей и гвоздикой

Яблоки – подарок природы, который можно использовать для приготовления множества вкусных блюд и десертов. Среди них особенно выделяется яблочное варенье, которое не только подходит как распространенное средство заготовки на зиму, но и имеет невероятный вкус.

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Это однородное, густое варенье можно использовать в любой выпечке, от хлеба до блинов. Даже просто есть ложкой оно дарит непревзойденный вкусовой опыт. Этот рецепт яблочного варенья – простой способ сохранить вкус лета и насладиться его вкусом в течение холодных зимних дней, пишет сайт "Как сделать".

Рецепт яблочного варенья за 5 минут

Время приготовления: 2-3 часа (с пропиткой)

Порции: 2

Ингредиенты:

1 килограмм яблок

200 граммов сахара

Корица

Ваниль

Гвоздика

Приготовление:

Начнём с подготовки яблок. Их можно нарезать тонкими ломтиками, кубиками или большими кусочками. Важно сделать это так, как вам удобно. Измельченные яблоки перекладываем в глубокую посуду и посыпаем сахаром. Оставляем на несколько часов для утечки. Если у вас ограниченное время, то можно начинать готовить сразу, но в этом случае нужно добавить немного воды в смесь, чтобы сахар начал плавиться и не пригорел. Нагреваем эту смесь на маленьком огне до кипения и продолжаем варить еще около 5 минут. Постоянно помешивая, избегаем пригорание до дна. Добавляем корицу, ваниль и гвоздику для аромата. Горячее варенье раскладываем в заранее стерилизованные банки и плотно закручиваем крышками, которые также должны быть стерилизованы. Переворачиваем банки вверх дном, укутывая их в теплое одеяло, и оставляем до полного охлаждения. Готовое варенье храним в темном и прохладном месте.

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