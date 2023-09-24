Пряное и ароматное: Как сделать варенье из яблок за 5 минут
Яблоки – подарок природы, который можно использовать для приготовления множества вкусных блюд и десертов. Среди них особенно выделяется яблочное варенье, которое не только подходит как распространенное средство заготовки на зиму, но и имеет невероятный вкус.
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Это однородное, густое варенье можно использовать в любой выпечке, от хлеба до блинов. Даже просто есть ложкой оно дарит непревзойденный вкусовой опыт. Этот рецепт яблочного варенья – простой способ сохранить вкус лета и насладиться его вкусом в течение холодных зимних дней, пишет сайт "Как сделать".
Рецепт яблочного варенья за 5 минут
Время приготовления: 2-3 часа (с пропиткой)
Порции: 2
Ингредиенты:
- 1 килограмм яблок
- 200 граммов сахара
- Корица
- Ваниль
- Гвоздика
Приготовление:
- Начнём с подготовки яблок. Их можно нарезать тонкими ломтиками, кубиками или большими кусочками. Важно сделать это так, как вам удобно.
- Измельченные яблоки перекладываем в глубокую посуду и посыпаем сахаром. Оставляем на несколько часов для утечки. Если у вас ограниченное время, то можно начинать готовить сразу, но в этом случае нужно добавить немного воды в смесь, чтобы сахар начал плавиться и не пригорел.
- Нагреваем эту смесь на маленьком огне до кипения и продолжаем варить еще около 5 минут. Постоянно помешивая, избегаем пригорание до дна. Добавляем корицу, ваниль и гвоздику для аромата.
- Горячее варенье раскладываем в заранее стерилизованные банки и плотно закручиваем крышками, которые также должны быть стерилизованы.
- Переворачиваем банки вверх дном, укутывая их в теплое одеяло, и оставляем до полного охлаждения.
- Готовое варенье храним в темном и прохладном месте.
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