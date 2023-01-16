Поляки поставили на місце російського блогера на гірськолижному курорті в Європі: "росія - це не Європа" (відео)

Російський блогер Михайло Литвин поскаржився на недружніх поляків на лижному курорті. Під час відпочинку він опинився в одній кабіні витягу з польськими туристами.

Про це блогер написав у соцмережі. Там він висловив своє здивування, чому поляки поставилися до нього недоброзичливо і висміяли росію.

Зокрема він розповів, що вони почули якою мовою він розмовляв з другом. Дізнавшись, що вони з росії, жителі Польщі висловили свою зневагу.

Вони зазначили, що "росія це не Європа, а росіяни "як монголи".

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"Російська - найкраща мова у світі", - сказав Литвин англійською і почув сміх співрозмовника.

При цьому блогер підкреслив, що вони не мають права базарити про росію, оскільки нічого не знають "про російську душу".

Наприкінці на конструктивну критику від поляка блогер Михайло Литвин заявив, що поляк заслужив на гарного ляща, і що дарма він його відпустив із кабінки просто так.

"Заслужив, типочок", - резюмував блогер.

Нагадаємо, що одного з російських блогерів раніше вивели на чисту воду український блогер Микола Заліпуха та комік Кирило Ганін. Вони показали запис розмови з росіянином, який поскаржився на проблеми через свою антивоєнну позицію.

Раніше повідомлялося, що блогерку Юлію Прохорову депортували з Німеччини додому, до росії. Раніше дівчина публікувала у соцмережах ролики з різними провокаціями українців. Вона голосно включала російську музику та танцювала "Калинку" на 9 травня у Мюнхені під час проукраїнського мітингу, бігала за українськими дівчатами, скандуючи проросійські гасла.

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