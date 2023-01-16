Поляки поставили на место российского блоггера на горнолыжном курорте в Европе: "россия это не Европа" (видео)

Российский блогер Михаил Литвин пожаловался на недружественных поляков на лыжном курорте. Во время отдыха он оказался в одной кабине подъемника с польскими туристами.

Об этом блогер написал в соцсети. Там он выразил свое недоумение, почему поляки отнеслись к нему недоброжелательно и высмеяли россию.

В частности он рассказал, что они услышали на каком языке он разговаривал с другом. Узнав, что они из россии, жители Польши выразили свои пренебрежение.

Они отметили, что "россия это не Европа, а русские "как монголы".

Видео дня

"Русский - лучший язык в мире", - произнес Литвин на английском и услышал смех собеседника.

При этом блогер подчеркнул, что они не имеют права базарить о россии, так как ничего не знают о "русской душе".

В конце на конструктивную критику от поляка блогер Миша Литвин заявил, что поляк заслужил на хорошего леща, и что зря он его отпустил из кабинки просто так.

"Заслужил, типочек", - резюмировал блогер.

Напомним, что одного из российских блогеров ранее вывели на чистую воду украинский блоггер Николай Залипуха и комик Кирилл Ганин. Они показали запись разговора с россиянином, который пожаловался на проблемы из-за своей антивоенной позиции.

Ранее сообщалось, что блоггершу Юлияю Прохорову депортировали из Германии домой, в россию. Ранее девушка публиковала в соцсетях ролики с разными провокациями украинцев. Она громко включала русскую музыку и танцевала "Калинку" на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга, бегала за украинскими девушками, скандируя пророссийские лозунги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!