Допомога для українців: як безробітні у Польщі можуть отримати понад 400 тис. гривень

Українці, які наразі перебувають у Польщі без роботи, мають шанс отримати фінансову підтримку у вигляді спеціального гранту. Ця допомога спрямована на започаткування власної справи.

За даними UAinKrakow, максимальний розмір гранту нині становить 42 тисячі злотих, що еквівалентно майже 450 тисячам гривень. Ця програма фінансової підтримки доступна не лише для громадян Польщі, а й для іноземців, які офіційно набули статус безробітного.

Які умови необхідно виконати для отримання гранту?

Пройти реєстрацію у Міському центрі зайнятості.

Мати відповідну освіту та кваліфікацію у сфері, де планується ведення бізнесу.

Розробити "Індивідуальний план діяльності", спрямований на професійний розвиток.

Цей грант – чудова можливість для українців у Польщі розпочати власний бізнес та забезпечити собі стабільний дохід.

У центрах зайнятості радять потенційним претендентам на грант пройти профільні курси або хоча б шість місяців попрацювати у сфері, дотичній до майбутнього бізнесу. Наприклад, якщо ваша мета – відкрити кафе, але ви не маєте відповідної освіти, можна здобути необхідний досвід, працюючи офіціантом або барменом.

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Заявники не повинні без поважних причин відмовлятися від запропонованих вакансій у 2023–2024 роках.

На що можна використати фінансування?

Отримані кошти можна спрямувати на такі витрати:

закупівлю обладнання, технічних засобів і програмного забезпечення;

придбання транспортного засобу, якщо він необхідний для ведення діяльності;

купівлю меблів та побутової техніки;

оплату юридичних послуг і консультацій;

створення вебсайту;

розробку рекламних матеріалів;

закупівлю сировини, необхідної для виробництва.

Як подати заявку на грант?

Документи можна подати наступними способами:

особисто в Міському центрі зайнятості Кракова за адресою: ul. Wąwozowa 34, кабінет 119 (Dziennik Podawczy);

через поштову скриньку центру;

надіслати кур'єром або поштою на адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-72 Kraków.

Які документи необхідні?

заповнена за встановленою формою заява;

індивідуальний план розвитку бізнесу;

документи, що підтверджують право власності на приміщення (якщо є);

попередні договори оренди або підтвердження співпраці з партнерами;

документи про освіту та кваліфікацію.

Розгляд заявки триває до 30 днів.

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