Спробуйте замість звичайного рецепту: Як законсервувати огірки в гірчичному маринаді на зиму

Мариновані огірочки є надзвичайно популярною закускою на українському столі. Господині вкладають багато зусиль, щоб вирощувати та консервувати ці овочі на зиму, передаючи українську традицію наступним поколінням.

Додавання кетчупу до огірочків часто дає їм пікантний смак. Однак автори популярного ресурсу радять замінити його міцною гірчицею, щоб додати нові нотки смаку до цієї закуски.

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Якщо ви хочете приготувати мариновані огірочки для зберігання (на близько 5 літрових банок), вам знадобиться такий набір інгредієнтів:

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Огірки – приблизно 2 кг;

Часник – 10 зубчиків;

Чорний перець (горошок) – 10 г;

Духмяний перець (горошок) – 10 штук;

Листя смородини – 10 штук;

Парасольки кропу – 5 штук;

Листя вишні – 5 штук;

Міцна гірчиця – 130 г;

Вода – 2 літри;

Цукор – 300 г;

Сіль – 2 столові ложки;

Оцет – 400 мл.

Щоб приготувати огірки, слід дотриматися таких кроків:

Намочіть огірки в холодній воді на 2-3 години; У каструлі змішайте воду, міцну гірчицю (можна використовувати "Міцну" або "Козацьку"), цукор, сіль та оцет. Принесіть до кипіння, а потім зніміть з вогню; Вимийте 5 літрових банок. У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного і духмяного перцю, а також порівну розподіліть листя смородини, парасольки кропу і листя вишні. Тісно заповніть банки замоченими огірками; Залийте банки маринадом і закрийте їх кришками; В глибокій каструлі розкладіть тканину або рушник на дно, покладіть банки з огірками і налийте воду так, щоб рівень був на рівні "плечиків" банок. Доведіть до кипіння і варіть протягом 7-10 хвилин після початку кипіння. Після стерилізації вийміть банки з каструлі і закрийте кришками; Переверніть банки догори днищем, обмотайте їх утеплювачем і залиште остигати (не потрібно перевертати банки з єврокришечками). Потім зберігайте їх в прохолодному місці.

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