Попробуйте вместо обычного рецепта: Как законсервировать огурцы в горчичном маринаде на зиму
Маринованные огурчики очень популярной закуской на украинском столе. Хозяйки прилагают много усилий, чтобы выращивать и консервировать эти овощи на зиму, передавая украинскую традицию следующим поколениям.
Добавление кетчупа к огурчикам часто дает им пикантный вкус. Однако авторы популярного ресурса советуют заменить его крепкой горчицей, чтобы добавить новые нотки вкуса к этой закуске.
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Если вы хотите приготовить маринованные огурчики для хранения (около 5 литровых банок), вам понадобится такой набор ингредиентов:
- Огурцы – примерно 2 кг;
- Чеснок – 10 зубчиков;
- Черный перец (горошек) – 10 г;
- Душистый перец (горошек) – 10 штук;
- Листья смородины – 10 штук;
- Зонтики укропа – 5 штук;
- Листья вишни – 5 штук;
- Прочная горчица – 130 г;
- Вода – 2 литра;
- Сахар – 300 г;
- Соль – 2 столовые ложки;
- Уксус – 400 мл.
Чтобы приготовить огурцы, следует придерживаться следующих шагов:
- Намочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа;
- В кастрюле смешайте воду, крепкую горчицу (можно использовать "Крепкую" или "Казацкую"), сахар, соль и уксус. Принесите к кипению, затем снимите с огня;
- Вымойте 5 литровых банок. В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 горошины черного и душистого перца, а также поровну распределите листья смородины, зонтики укропа и листьев вишни. Тесно заполните банки замоченными огурцами;
- Залейте банки маринадом и закройте их крышками;
- В глубокой кастрюле разложите ткань или полотенце на дно, положите банки с огурцами и налейте воду так, чтобы уровень был на уровне "плечиков" банок. Доведите до кипения и варите в течение 7–10 минут после начала кипения. После стерилизации извлеките банки из кастрюли и закройте крышками;
- Переверните банки вверх днищем, обмотайте их утеплителем и оставьте остывать (не нужно переворачивать банки с еврокрышечками). Затем храните их в холодном месте.
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