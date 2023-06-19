Попробуйте вместо обычного рецепта: Как законсервировать огурцы в горчичном маринаде на зиму

Маринованные огурчики очень популярной закуской на украинском столе. Хозяйки прилагают много усилий, чтобы выращивать и консервировать эти овощи на зиму, передавая украинскую традицию следующим поколениям.

Добавление кетчупа к огурчикам часто дает им пикантный вкус. Однако авторы популярного ресурса советуют заменить его крепкой горчицей, чтобы добавить новые нотки вкуса к этой закуске.

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Если вы хотите приготовить маринованные огурчики для хранения (около 5 литровых банок), вам понадобится такой набор ингредиентов:

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Огурцы – примерно 2 кг;

Чеснок – 10 зубчиков;

Черный перец (горошек) – 10 г;

Душистый перец (горошек) – 10 штук;

Листья смородины – 10 штук;

Зонтики укропа – 5 штук;

Листья вишни – 5 штук;

Прочная горчица – 130 г;

Вода – 2 литра;

Сахар – 300 г;

Соль – 2 столовые ложки;

Уксус – 400 мл.

Чтобы приготовить огурцы, следует придерживаться следующих шагов:

Намочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа; В кастрюле смешайте воду, крепкую горчицу (можно использовать "Крепкую" или "Казацкую"), сахар, соль и уксус. Принесите к кипению, затем снимите с огня; Вымойте 5 литровых банок. В каждую банку положите по 2 зубчика чеснока, по 2 горошины черного и душистого перца, а также поровну распределите листья смородины, зонтики укропа и листьев вишни. Тесно заполните банки замоченными огурцами; Залейте банки маринадом и закройте их крышками; В глубокой кастрюле разложите ткань или полотенце на дно, положите банки с огурцами и налейте воду так, чтобы уровень был на уровне "плечиков" банок. Доведите до кипения и варите в течение 7–10 минут после начала кипения. После стерилизации извлеките банки из кастрюли и закройте крышками; Переверните банки вверх днищем, обмотайте их утеплителем и оставьте остывать (не нужно переворачивать банки с еврокрышечками). Затем храните их в холодном месте.

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