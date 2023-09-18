Спробуйте замість шарлотки: Як приготувати легкий яблучний пиріг з заварним кремом
Справжній секрет цього смачного пирога полягає в його ніжній заливці, яка дарує яблукам неповторний смак та текстуру. Цей рецепт простий і смачний, і ми поділимося ним з вами.
Цей яблучний пиріг буде виглядати і смакувати, ніби він приготовлений у найкращій кондитерській, все залежить від вашої фантазії при подачі, пише Inshe.tv.
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Інгредієнти:
- 3 яйця (приблизно 130 г)
- 75 г цукру
- 90 г молока
- 35 г вершкового масла
- 80 г борошна
- 700 г очищених яблук
- 5 г розпушувача тіста
- Дрібка солі
- 10 г ванільного цукру
Приготування:
- Спочатку тонко наріжте очищені яблука. Щоб запобігти їх пожовклості, полийте нарізані яблука лимонним соком та добре перемішайте їх.
- У глибокій мисці розбийте яйця і додайте цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збивайте цю масу до отримання пишної піни.
- Додайте розтоплене вершкове масло та молоко до маси з яєць і добре змішайте, поки не отримаєте однорідну консистенцію.
- Поступово додайте борошно, розмішане з розпушувачем тіста, і ретельно замішайте до отримання однорідного рідкого тіста.
- Додайте нарізані яблука до тіста і обережно змішайте, щоб рівномірно розподілити їх.
- Перекладіть отриману масу в форму, покриту пергаментом. Зверху можна посипати пиріг мигдалевими пелюстками за бажанням.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг протягом приблизно 50-60 хвилин.
- Після випікання залиште пиріг у формі на деякий час, щоб він охолонув та стабілізувався.
- Перед подачею на стіл посипте пиріг цукровою пудрою.
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