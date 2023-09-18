Попытайтесь вместо шарлотки: Как приготовить легкий яблочный пирог с заварным кремом

Настоящий секрет этого вкусного пирога заключается в его нежной заливке, дающей яблокам неповторимый вкус и текстуру. Этот рецепт прост и вкусен, и мы поделимся с вами.

Этот яблочный пирог будет выглядеть и смаковать, будто он приготовлен в лучшей кондитерской, все зависит от вашей фантазии при подаче, пишет Inshe.tv.

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Ингредиенты:

3 яйца (примерно 130 г)

75 г сахара

90 г молока

35 г сливочного масла

80 г муки

700 г очищенных яблок

5 г разрыхлителя теста

Щепотка соли

10 г ванильного сахара

Приготовление:

Сначала тонко нарежьте очищенные яблоки. Чтобы предотвратить их пожелтевшие, полейте нарезанные яблоки лимонным соком и хорошо перемешайте их. В глубокой миске разбейте яйца и добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивайте эту массу до получения пышной пены. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко в массу из яиц и хорошо смешайте, пока не получите однородную консистенцию. Постепенно добавьте муку, размешанную с разрыхлителем теста, и тщательно замешайте до получения однородного жидкого теста. Добавьте нарезанные яблоки к тесту и осторожно перемешайте, чтобы равномерно распределить их. Переложите получившуюся массу в форму, покрытую пергаментом. Сверху можно посыпать пирог миндальными лепестками по желанию. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение примерно 50-60 минут. После выпечки оставьте пирог в форме на время, чтобы он остыл и стабилизировался. Перед подачей на стол посыпьте пирог сахарной пудрой.

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