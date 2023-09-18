rus
Українська
Рецепты

Попытайтесь вместо шарлотки: Как приготовить легкий яблочный пирог с заварным кремом

Игорь Романько

Как сделать легкий яблочный пирог с заварным кремом

Настоящий секрет этого вкусного пирога заключается в его нежной заливке, дающей яблокам неповторимый вкус и текстуру. Этот рецепт прост и вкусен, и мы поделимся с вами.

Этот яблочный пирог будет выглядеть и смаковать, будто он приготовлен в лучшей кондитерской, все зависит от вашей фантазии при подаче, пишет Inshe.tv.

Читайте также: Легкий и быстрый десерт: рецепт шарлотки с вишнями

Ингредиенты:

  • 3 яйца (примерно 130 г)
  • 75 г сахара
  • 90 г молока
  • 35 г сливочного масла
  • 80 г муки
  • 700 г очищенных яблок
  • 5 г разрыхлителя теста
  • Щепотка соли
  • 10 г ванильного сахара

Приготовление:

  1. Сначала тонко нарежьте очищенные яблоки. Чтобы предотвратить их пожелтевшие, полейте нарезанные яблоки лимонным соком и хорошо перемешайте их.
  2. В глубокой миске разбейте яйца и добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивайте эту массу до получения пышной пены.
  3. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко в массу из яиц и хорошо смешайте, пока не получите однородную консистенцию.
  4. Постепенно добавьте муку, размешанную с разрыхлителем теста, и тщательно замешайте до получения однородного жидкого теста.
  5. Добавьте нарезанные яблоки к тесту и осторожно перемешайте, чтобы равномерно распределить их.
  6. Переложите получившуюся массу в форму, покрытую пергаментом. Сверху можно посыпать пирог миндальными лепестками по желанию.
  7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение примерно 50-60 минут.
  8. После выпечки оставьте пирог в форме на время, чтобы он остыл и стабилизировался.
  9. Перед подачей на стол посыпьте пирог сахарной пудрой.

Советуем также обратить внимание на рецепт смородинового кекса.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты