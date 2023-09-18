Попытайтесь вместо шарлотки: Как приготовить легкий яблочный пирог с заварным кремом
Настоящий секрет этого вкусного пирога заключается в его нежной заливке, дающей яблокам неповторимый вкус и текстуру. Этот рецепт прост и вкусен, и мы поделимся с вами.
Этот яблочный пирог будет выглядеть и смаковать, будто он приготовлен в лучшей кондитерской, все зависит от вашей фантазии при подаче, пишет Inshe.tv.
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Ингредиенты:
- 3 яйца (примерно 130 г)
- 75 г сахара
- 90 г молока
- 35 г сливочного масла
- 80 г муки
- 700 г очищенных яблок
- 5 г разрыхлителя теста
- Щепотка соли
- 10 г ванильного сахара
Приготовление:
- Сначала тонко нарежьте очищенные яблоки. Чтобы предотвратить их пожелтевшие, полейте нарезанные яблоки лимонным соком и хорошо перемешайте их.
- В глубокой миске разбейте яйца и добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивайте эту массу до получения пышной пены.
- Добавьте растопленное сливочное масло и молоко в массу из яиц и хорошо смешайте, пока не получите однородную консистенцию.
- Постепенно добавьте муку, размешанную с разрыхлителем теста, и тщательно замешайте до получения однородного жидкого теста.
- Добавьте нарезанные яблоки к тесту и осторожно перемешайте, чтобы равномерно распределить их.
- Переложите получившуюся массу в форму, покрытую пергаментом. Сверху можно посыпать пирог миндальными лепестками по желанию.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение примерно 50-60 минут.
- После выпечки оставьте пирог в форме на время, чтобы он остыл и стабилизировался.
- Перед подачей на стол посыпьте пирог сахарной пудрой.
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