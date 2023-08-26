Покрокова інструкція, як правильно укладати волосся феном

Кожна жінка мріє про розкішне, блискуче волосся та неперевершену укладку. Саме тому ми розповімо про кілька простих кроків, які допоможуть досягти цієї мети і підтримувати здоров'я вашого волосся.

Про те, як правильно сушити волосся розповіли в Beauty tips. Для ідеальної укладки феном вам знадобиться всього чотири кроки.

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Крок перший: підготуйте волосся

Після миття ретельно розчешіть волосся гребінцем з широкими зубцями. Оберіть підходящий для вашого типу волосся засіб для укладання: пінка для збільшення об'єму або крем для випрямлення. За допомогою фена видаліть надлишкову вологу, спочатку на повній потужності, а потім на меншій. Піднімайте пасма біля коріння, використовуючи пальці.

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Крок другий: розділіть волосся

Розділіть волосся на три частини: верхню, середню та нижню. Закрутіть кожну частину в пучок та закріпіть їх затискачами, щоб під час укладання вони не заважали.

Крок третій: додайте об'єм

Під час сушіння використовуйте круглу щітку з натуральною та синтетичною щетиною для більшого блиску. Використовуйте круглий гребінець та фен разом, рухаючись від коренів до кінчиків. Таким чином, ви додаєте об'єм та блиск вашому волоссю.

Крок четвертий: рівне або кучеряве волосся

Для рівного волосся використовуйте термостійкий спрей перед укладанням феном. Нанесіть засіб не на корені, а трохи нижче від них. Додайте блиск за допомогою невеликої кількості сироватки та зафіксуйте зачіску лаком.

Для кучерявого волосся проведіть щипцями для завивки від кінців до коренів, утримуйте по 10 секунд на кожне пасмо. Для природного ефекту закручуйте локони в різному напрямку. По завершенню розділіть пасма пальцями та зафіксуйте лаком.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про процедуру хелатування волосся, також відому як хелатне миття. За допомогою цієї процедури можна ідеально очистити волосся за рахунок спеціальних хелатуючих агентів.

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