Пошаговая инструкция, как правильно укладывать волосы феном

Каждая женщина мечтает о роскошных, блестящих волосах и непревзойденной укладке. Именно поэтому мы расскажем о нескольких простых шагах, которые помогут добиться этой цели и поддерживать здоровье ваших волос.

О том, как правильно сушить волосы, рассказали в Beauty tips. Для идеальной укладки феном вам понадобится всего четыре шага.

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Шаг первый: подготовьте волосы

После мытья тщательно расчешите волосы расческой с широкими зубцами. Выберите подходящее для вашего типа волос средство для укладки: пенка для увеличения объема или крем для выпрямления. С помощью фена удалите избыточную влагу, сначала на полной мощности, а затем на меньшей. Поднимайте пряди у корней, используя пальцы.

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Шаг второй: разделите волосы

Разделите волосы на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Закрутите каждую часть в пучок и закрепите их зажимами, чтобы они не мешали во время укладки.

Шаг третий: добавьте объем

Во время сушки используйте круглую щетку с натуральной и синтетической щетиной для большего блеска. Используйте круглую расческу и фен вместе, двигаясь от корней к кончикам. Таким образом, вы добавляете объем и блеск вашим волосам.

Шаг четвертый: ровные или вьющиеся волосы

Для ровных волос используйте термостойкий спрей перед укладкой феном. Нанесите средство не на корни, а чуть ниже их. Добавьте блеск с помощью небольшого количества сыворотки и зафиксируйте прическу лаком.

Для вьющихся волос проведите щипцами для завивки от концов до корней, удерживайте по 10 секунд на каждую прядь. Для естественного эффекта закручивайте локоны в разном направлении. По завершении разделите пряди и зафиксируйте лаком.

Напомним, ранее мы рассказывали о процедуре хелатирования волос, также известной как хелатное мытье. С помощью этой процедуры можно идеально очистить волосы за счет специальных хелатирующих агентов.

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