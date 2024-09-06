Востаннє в Україні: коли переводити годинники на зимовий час

У 2024 році українці востаннє переведуть годинники на зимовий час. Країна залишиться в часовому поясі GMT+2.

Згідно з рішенням Верховної Ради, прийнятим у червні, Україна відмовляється від сезонної зміни часу і залишається в часовому поясі GMT+2.

Останній раз стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад в ніч з 26 на 27 жовтня о 4:00. Після цього переходу Україна житиме за єдиним часом протягом усього року.

Це означає, що більше не буде потреби щороку переводити годинники й пристосовуватися до нового режиму. Сучасні гаджети автоматично скоригують час, а механічні годинники доведеться налаштувати вручну.

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Чому Україна відмовилася від переведення годинників?

Рішення про відмову від сезонної зміни часу було прийнято з метою стабілізації режиму дня українців і покращення адаптації до нього. Однак, це рішення має як своїх прихильників, так і противників.

Прихильники такого рішення вважають, що постійний час дозволить організму краще адаптуватися до змін освітлення і температури протягом року, що позитивно вплине на здоров’я людей. Крім того, це спростить організацію роботи підприємств і транспорту.

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Противники ж стверджують, що постійний зимовий час призведе до того, що влітку в східних областях України буде дуже рано світати й пізно темніти, а взимку – навпаки. Це може негативно вплинути на якість життя людей, особливо в літній період. Також є думка, що постійний зимовий час не є економічно вигідним, оскільки підприємства починають і закінчують роботу пізніше, а працівники часто повертаються додому в темноті.

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