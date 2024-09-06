Последний раз в Украине: когда переводить часы на зимнее время

В 2024 году украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время. Страна останется в часовом поясе GMT+2.

Согласно решению Верховной Рады, принятому в июне, Украина отказывается от сезонной смены времени и остается в часовом поясе GMT+2.

Последний раз стрелки часов нужно будет перевести на один час назад в ночь с 26 на 27 октября в 4:00. После этого перехода Украина будет жить по единому времени в течение всего года.

Это значит, что больше не потребуется ежегодно переводить часы и приспосабливаться к новому режиму. Современные гаджеты автоматически скорректируют время, а механические часы придется настроить вручную.

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Почему Украина отказалась от перевода часов?

Решение об отказе от сезонного изменения времени было принято с целью стабилизации режима дня украинцев и улучшения адаптации к нему. Однако это решение имеет как своих сторонников, так и противников.

Сторонники такого решения считают, что постоянное время позволит организму лучше адаптироваться к изменениям освещения и температуре в течение года, что положительно повлияет на здоровье людей. Кроме того, это упростит организацию работы предприятий и транспорта.

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Противники же утверждают, что постоянное зимнее время приведет к тому, что летом в восточных областях Украины будет рано светать и поздно темнеть, а зимой – наоборот. Это может негативно отразиться на качестве жизни людей, особенно в летний период. Также есть мнение, что постоянное зимнее время не экономически выгодно, поскольку предприятия начинают и заканчивают работу позже, а работники часто возвращаются домой в темноте.

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