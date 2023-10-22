Остання магнітна буря жовтня буде сильною: небезпечні дати

22 жовтня закінчилися слабка магнітна буря, що тривала дві доби. Однак вже 23 числа очікується новий геомагнітний удар, що триватиме до 26 жовтня включно. Ця буря буде слабкою та мало відчутною.

Остання буря у жовтні відбудеться 29 числа й триватиме до 30 жовтня. Потужність становитиме 3-4 бали.

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У період геомагнітних збурень метеочутливі люди можуть відчувати нездужання. Серед симптомів: запаморочення, головний біль, прискорене серцебиття, перепади артеріального тиску.

Фахівці радять у період магнітних бур дотримуватися здорового способу життя. Не варто вживати шкідливу їжу, пити каву чи алкогольні напої.

Також варто зменшити фізичні та розумові навантаження. Краще за все у ці дні гуляти на свіжому повітрі та вживати більше рідини. Включайте у свій раціон більше сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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