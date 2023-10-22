Последняя магнитная буря октября будет сильной: опасные даты

22 октября закончилась слабая магнитная буря, длившаяся двое суток. Однако уже 23 числа ожидается новый геомагнитный удар, который продлится до 26 октября. Эта буря будет слабой и мало ощутимой.

Последняя буря в октябре состоится 29 числа и продлится до 30 октября. Мощность будет составлять 3-4 балла.

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В период геомагнитных возмущений метеочувствительные люди могут испытывать недомогание. Среди симптомов: головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение, перепады артериального давления.

Специалисты советуют в период магнитных бурь соблюдать здоровый образ жизни. Не стоит употреблять вредную пищу, пить кофе или алкогольные напитки.

Также следует уменьшить физические и умственные нагрузки. Лучше всего в эти дни гулять на свежем воздухе и употреблять больше жидкости. Включайте в свой рацион больше сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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