Подивіться з друзями: 2 захоплюючі серіали від Netflix

Стрімінговий гігант Netflix невпинно розширює свою колекцію серіалів, які миттєво завойовують серця глядачів по всьому світу.

Ми підготували для вас добірку з двох свіжих серіалів, які варто переглянути цими вихідними. Це новинки з інтригуючими сюжетами та блискучим акторським складом. Про це пише 24 tv.ua.

"Декамерон"

Цей новий історичний серіал базується на збірці новел Джованні Боккаччо. Дія розгортається в Італії 14-го століття під час епідемії чуми. Група молодих людей вирішує сховатися у віддаленому маєтку, щоб уникнути зараження. Там вони діляться один з одним історіями, сповненими пристрасті та життєвої мудрості, намагаючись відволіктися від жахіть, що панують за межами їхнього притулку.

Серіал вражає не лише глибокими оповідями, але й яскравим відтворенням атмосфери епохи Відродження. Окремою родзинкою є участь українського актора Олександра Рудинського.

"Інструкція з вбивства для хороших дівчат"

Цей захоплюючий кримінальний трилер розповідає про юну дівчину на ім'я Піп, яка береться самотужки розслідувати таємниче зникнення дівчини у своєму містечку.

Спираючись на власну кмітливість та знання з криміналістики, Піп розкриває все більше темних секретів, наражаючи себе на небезпеку. Чи вдасться їй докопатися до правди, не ставши черговою жертвою?

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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