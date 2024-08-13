Посмотрите с друзьями: 2 увлекательные сериалы от Netflix
Стриминговый гигант Netflix постоянно расширяет свою коллекцию сериалов, которые мгновенно завоевывают сердца зрителей по всему миру.
Мы подготовили для вас подборку из двух свежих сериалов, которые стоит просмотреть в эти выходные. Это новинки с интригующими сюжетами и блестящим актерским составом. Об этом пишет 24 tv.ua.
"Декамерон"
Этот новый исторический сериал базируется на сборнике новелл Джованни Боккаччо. Действие разворачивается в Италии 14 века во время эпидемии чумы. Группа молодых людей решает скрыться в отдаленном имении во избежание заражения. Там они делятся друг с другом историями, полными страсти и жизненной мудрости, пытаясь отвлечься от ужасов, царящих за пределами их убежища.
Сериал поражает не только глубокими сказами, но и ярким воспроизведением атмосферы эпохи Возрождения. Отдельной изюминкой является участие украинского актера Александра Рудинского.
"Инструкция по убийству для хороших девушек"
Этот увлекательный криминальный триллер рассказывает о юной девушке по имени Пип, которая берется самостоятельно расследовать таинственное исчезновение девушки в своем городке.
Опираясь на собственную смекалку и знания по криминалистике, Пип раскрывает все больше темных секретов, подвергая себя опасности. Удастся ли ей докопаться до правды, не став очередной жертвой?
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