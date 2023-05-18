Посипались через хіть до молоденької "студентки": опубліковано записи розмов судді Князєва у справі про рекордний хабар у $2,7 млн

За даними журналістки Любові Величко, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) отримало записи переговорів екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі, пов'язаній з хабарництвом, завдяки використанню жіночого агента, що проникла до його оточення.

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"До Олега Горецького (адвоката пособника Князева) на співбесіду щодо працевлаштування прийшла студентка. Але студентка не проста, а дуже і дуже красива, на вигляд як топ-модель", – пише журналістка.

Горецький вирішив прийняти її на роботу і сам став особисто навчати. Він часто запрошував її до свого кабінету, знайомив зі своїми колегами-суддями та хизувався при ній (претендуючи, що він та Князєв – нерозлучні друзі). Взагалі кажучи, він використовував свої чари, щоб спокусити цю красуню.

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Багатьом суддям, а також Князєву, ця дівчина теж була до вподоби, і вони не приховували своїх зацікавлень. Проте виявилося, що ця дівчина була насправді агенткою НАБУ. Поки адвокати та судді перебували у захваті та екстазі, вона розміщувала пристрої для прослуховування в усьому офісі адвоката. Таким чином, НАБУ зафіксувало всіх та все.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли НАБУ використовує жіночих агентів для "вилову" підозрюваних. Аналогічним чином у 2017 році вони спіймали на хабарі депутата від Блоку Петра Порошенка Борислава Розенблата.

Вища рада правосуддя, в ході засідання, яке відбулося 18 травня, прийняла рішення про тримання під вартою екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого звинувачують у отриманні хабара в сумі 2,7 мільйона доларів.

За інформацією, яку надає Суспільне, всі 14 присутніх членів Вищої ради правосуддя підтримали це рішення. Також сам Князєв був присутній на засіданні.

Центр протидії корупції повідомляє, що Князєв коментував наявність значної суми грошей у своєму кабінеті, стверджуючи, що це приміщення не є режимно-секретним об'єктом і в нього може зайти будь-хто.

На попередньому етапі Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя з клопотанням щодо затримання екс-голови Верховного суду. Зараз САП може подати відповідне звернення до Вищого антикорупційного суду щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за попередньою інформацією, російські ракети влучили в зерносушарки у селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною. Водночас прем'єр-міністр Матеуш Моравецький екстрено скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.

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