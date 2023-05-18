Депутат Київради якого підозрюють у багатомільйонному хабарі, втік з України з електронним браслетом

Депутат від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин, якого НАБУ затримало через отримання мільйонного хабара, не з'явився на засідання антикорупційного суду та вимкнув свій телефон, повідомляє Центр протидії корупції. Є інформація, що Трубіцин, людина призивного віку, яка перебуває під слідством, втік з України. Завтра відбудеться сесія Київської міської ради, і ймовірно, Трубіцин проігнорує її, як він проігнорував і сьогоднішнє засідання суду.

"Здається, він вже не знаходиться в Україні, і це буде перевірено завтра", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Дружина Павліка нарвалася на критику через чергове відео

Експерт нагадує, що підозрюваний у хабарництві Трубіцин поки не перебуває під вартою, оскільки на час розгляду справи він вийшов на волю під заставу у розмірі 14,88 млн гривень. Він не був виключений з фракції та не був знятий з посади голови профільної комісії. Трубіцин продовжував відвідувати засідання фракції та міської ради. Експерт вважає, що саме належність до партії "Слуга народу" допомогла Трубіцину виїхати з України під час воєнного стану та під час слідства.

Відео дня

"На підозрюваного, який отримав хабар, було накладено зобов'язання не залишати місця проживання (Києва) без дозволу, повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання або роботи, не спілкуватися зі свідками, здати документи для виїзду з України та носити електронний браслет. Як депутат, який перебуває під слідством, Трубіцин зміг втекти з країни? Як депутат правлячої партії "Слуга народу", який має військове зобов'язання, він зміг перетнути кордон? Хто та на яких підставах надав йому дозвіл на виїзд? Думаю, відповідь вже міститься у запитанні. Під час війни в Бахмуті, де загинули десятки тисяч військових та мирних жителів, "слуги" залишаються "слугами", – зробив висновок Голобуцький.

Він також зауважив, що депутат Трубіцин звинувачується не тільки у тому, що він "вирішував" дозволи на торгівлю в Києві через хабар. За Трубіцином тягнуться його зв'язки з міжнародними злочинами, підкреслює експерт.

"Ще до того, як стати депутатом, він був фігурантом справи про викрадення цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії. А ще раніше він був судимий за те, що з підробленою "корочкою" енергонагляду тероризував підприємців на базарах Харківщини. Він схожий на Остапа Бендера на мінімалках", – підкреслив Голобуцький.

Також варто зазначити, що Владислава Трубіцина, депутата від "Слуги народу", та його п'ятьох спільників звинувачують у створенні корупційної схеми. За даними слідства, вони надавали дозволи на участь у тендерах на розміщення мобільних точок торгівлі у семи районах Києва в обмін на хабар. Загальна сума неправомірних вигод склала понад 1,2 млн гривень.

Трубіцин був затриманий ще у лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення. Його обвинувачують у тому, що в зговорі з п'ятьма спільниками він вимагав та отримував неправомірну вигоду від підприємця за встановлення мобільних автономних фартухів (МАФів).

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми протягом майже року. Детективи НАБУ записали розмови про сім локацій у різних районах столиці, включаючи Дарницький, Дніпровський, Шевченківський та інші, а також передачу 1,39 млн гривень хабара двома траншами. Під час отримання другої частини – 1,26 млн гривень – учасників схеми спіймали "на гарячому". Депутата Київради та чиновників затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Трубіцину було накладено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або застави у розмірі понад 14 млн гривень, і за нього було сплачено цю суму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за попередньою інформацією, російські ракети влучили в зерносушарки у селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною. Водночас прем'єр-міністр Матеуш Моравецький екстрено скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!