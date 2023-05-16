'Імпланти до черепної коробки не завадили б': дружина Павліка нарвалася на критику через чергове відео

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова знову оскандалилася у соцмережі. Цього разу вона вирішила показати відео з клініки, де у березні зробила собі пластичну операцію на носі та на підборідді.

28-річна Катерина на початку весни повідомила підписникам, що вирішила змінити форму носа та зробити ліпофілінг підборіддя. Їй це коштувало 3520 євро. Тоді блогерка розповідала, що давно мріяла зробити ці операції.

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Катерина Репяхова навіть поділилася деталями, що під наркоз її вводили під пісню коханого чоловіка, а потім лікарі "виправили" їй носа й додали жиру в підборіддя – його у неї взяли з живота.

Відео дня

Цього разу Катерина показала змонтоване відео з лікарні, де пройшла пластичні операції, вочевидь, аби прорекламувати роботу лікарів (час від часу вона в Інстаграмі рекламує ювелірні прикраси, засоби догляду та інше).

"Зараз я під враженням. Відчуваю абсолютне щастя. Реабілітація порівняно з відчуттям щастя - це нічого", – підписала вона своє відео.

Однак підписники не оцінили пориви Катерини поділитися радістю від пластичної операції, коли в країні війна і всі громадяни посилено здають гроші на потреби армії, яка боронить Україну від російської навали.

Зокрема, під її відео залишали такі коментарі:

Вітаю з подарунком від Вітєнькі у вигляді перепустки на мандрівки стратегічними об'єктами. Шкода тільки що не існують імпланти до черепної коробки - теж не завадили б

Якось дивно читати про таке щастя, в такий час, вибачте

Мій чоловік військовий, захищає Україну, щоб деякі "дами" собі красоту робили, бо не мають де діти гроші. Ми теж мріяли про нове житло, яке мала дати держава, але почалася війна і ми прості смертні відійшли на другий план.

Треба себе любити такою як є, а головне б – любив свій чоловік, а то х*нею страждають, а ще в такий час

А що зміниться??? Мізки ж залишилися ті ж самі!!!! Робіть це тихо, поважайте тих, хто вас захищає.

А що було не так? Що виправляли?

Були й такі, які схвалили рішення Катерини змінити зовнішність:

Якщо не зараз, то коли?! Життя надто коротке, щоб відкладати свої мрії на потім! Молодець, Катя!

Якщо людина так почуватиметься впевненіше, то не бачу причин заводити себе в рамки ''натуральності''. Хоч, я особисто, проблеми не бачила, і хейт підписників щодо носа був невиправданий. Людина сама робить себе щасливішою. Щиро рада за Катю!

Якщо є можливість, і це ваш комплекс... чому б і не змінити себе в кращу сторону? Зараз багато можливостей, які роблять нас ще кращими.

Довідково: Катерина Реп'яхова є четвертою дружиною відомого українського співака Віктора Павліка. Різниця у віці подружжя складає 29 років. У 2021 році у пари народився син Михайло.

У квітні Катерина хвалилася у соцмережі новеньким авто з салону, яке собі придбала під час війни.

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