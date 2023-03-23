Дружина Віктора Павліка зробила пластику на обличчі: який вигляд має та скільки коштує операція
Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова поділилась післяопераційними фото та розсекретила вартість пластичної операції. Жінка зробила ринопластику і ліпофілінг підборіддя.
Про це Реп'яхова розповіла у своєму Instagram. Користувачі мережі не перестають обговорювати "нову" зовнішність жінки.
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За її словами, ринопластика коштувала 3520 євро, а септопластика – 1100 євро.
"Коштувала операція 3520 євро. Якщо додатково вирівнювати перегородку, то ще плюс 1100 євро. У мене була ринопластика. А операція щодо перегородки носа називається септопластика (це коли є викривлення на КТ носових пазух)", – написала Реп'яхова.
Катерина також хотіла зробити мамопластику, але поки відмовилася від цієї операції. Все тому, що у майбутньому вона хоче ще мати дітей. Тому корекція буде потрібна після наступного вигодовування дітей грудьми.
"Тому зроблю мамопластику, коли закрию гештальт з дітьми", – зазначила блогерка.
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Раніше Реп'яхова поділилась першими кадрами з лікарні.
Чоловік Реп'яхової був категорично проти будь-яких втручань у зовнішність дружини, але вона вирішила зробити так, як вона цього хотіла.
Після операції блогерка показала свій живіт, з якого лікарі брали жирову тканини для операції на підборідді.
"Живіт теж трохи болить. Звідси брали жир та ставили в підборіддя", – розповіла Катерина.
Нагадаємо, що українська співачка Світлана Лобода, яка довгий час до повномасштабного російського вторгнення в Україну їздила з гастролями по росії, вирішила позбутися нерухомості, що залишилася у неї в Підмосков'ї.
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