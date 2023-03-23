Жена Виктора Павлика сделала пластику на лице: как выглядит и сколько стоит операция

Жена Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репьяхова поделилась послеоперационными фото и рассекретила стоимость пластической операции. Женщина сделала ринопластику и липофилинг подбородок.

Об этом Репьяхова рассказала в своем Instagram. Пользователи сети не перестают обсуждать "новый" вид женщины.

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По ее словам, ринопластика стоила 3520 евро, а септопластика – 1100 евро.

"Стоила операция 3520 евро. Если дополнительно выравнивать перегородку, то еще плюс 1100 евро. У меня была ринопластика. А операция по перегородке носа называется септопластика (это когда есть искривление на КТ носовых пазух)", – написала Репьяхова.

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Екатерина тоже хотела сделать маммопластику, но пока отказалась от этой операции. Все потому, что в будущем она хочет иметь детей. Поэтому коррекция потребуется после последующего вскармливания детей грудью.

"Поэтому сделаю маммопластику, когда закрою гештальт с детьми", – отметила блогерша.

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Ранее Репьяхова поделилась первыми кадрами из больницы.

Муж Репейовой был категорически против каких-либо вмешательств во внешность жены, но она решила сделать так, как она этого хотела.

После операции блоггерша показала свой живот, из которого врачи брали жировую ткань для операции на подбородке.

"Живот тоже немного болит. Отсюда брали жир и ставили в подбородок", – рассказала Екатерина.

Напомним, что украинская певица Светлана Лобода, долгое время до полномасштабного российского вторжения в Украину ездила с гастролями по России, решила избавиться от оставшейся у нее недвижимости в Подмосковье.

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