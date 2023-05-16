'Импланты в черепную коробку не помешали бы': жена Павлика нарвалась на критику из-за очередного видео

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова снова оскандалилась в соцсети. На этот раз она решила показать видео из клиники, где в марте сделала себе пластическую операцию на носу и подбородке.

28-летняя Екатерина в начале весны сообщила подписчикам, что решила изменить форму носа и сделать липофилинг подбородок. Ей это стоило 3520 евро. Тогда блогерша рассказывала, что давно мечтала совершить эти операции.

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Екатерина Репяхова даже поделилась деталями, что под наркоз ее вводили под песню любимого мужчины, а затем врачи "исправили" ей нос и добавили жир в подбородок – его у нее взяли из живота.

Видео дня

На этот раз Екатерина показала смонтированное видео из больницы, где прошла пластические операции, очевидно, чтобы прорекламировать работу врачей (иногда она в Инстаграме рекламирует ювелирные украшения, средства по уходу и прочее).

"Сейчас я под впечатлением. Чувствую абсолютное счастье. Реабилитация по сравнению с ощущением счастья – это ничего", – подписала она свое видео.

Однако подписчики не оценили порывы Екатерины поделиться радостью от пластической операции, когда в стране война и все граждане усиленно сдают деньги на нужды армии, защищающей Украину от российского нашествия.

В частности, под ее видео оставляли следующие комментарии:

Поздравляю с подарком от Витеньки в виде пропуска на путешествия по стратегическим объектам. Жаль только что не существуют импланты к черепной коробке – тоже не помешали бы

Как-то странно читать о таком счастье, в такое время, извините

Мой муж военный, защищает Украину, чтобы некоторые "дамы" себе красоту делали, потому что негде дети деньги. Мы тоже мечтали о новом жилье, которое должно было дать государство, но началась война и мы простые смертные отошли на второй план.

Надо себя любить такой, как есть, а главное - любил свой муж, а то х * ней страдают, а еще в такое время

А что изменится??? Мозги же остались те же!!!! Делайте это тихо, уважайте тех, кто защищает вас.

А что было не так? Что исправляли?

Были и такие, которые одобрили решение Екатерины изменить облик:

Если не сейчас, то когда? Жизнь слишком коротка, чтобы откладывать свои мечты на потом! Молодец, Катя!

Если человек будет так чувствовать себя увереннее, то не вижу причин заводить себя в рамки ''натуральности''. Хотя я лично проблемы не видела, и хейт подписчиков относительно носа был неоправдан. Человек сам делает себя счастливее. Искренне рада за Катю!

Если есть возможность, и это ваш комплекс… почему бы и не изменить себя в лучшую сторону? Сейчас много возможностей, которые делают нас еще лучше.

Справка: Екатерина Репьяхова является четвертой женой известного украинского певца Виктора Павлика. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

В апреле Екатерина хвасталась в соцсети новеньким авто из салона, которое приобрела себе во время войны.

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