Жена певца Павлика похвасталась новым автомобилем за 50 тысяч долларов (фото)

Блогерша Екатерина Репьяхова, являющаяся женой певца Виктора Павлика, в сети Instagram похвасталась новым автомобилем. Audi Q3 Sportback она приобрела в салоне за 50 тысяч долларов.

Екатерина говорит, что это уже ее четвертый автомобиль. Первым был Smart 1999 года, который она купила за три тысячи долларов, потом еще один Smart, но уже за 8 тысяч, а впоследствии она пересела на внедорожник Toyota за 30 тысяч. Теперь жена певца говорит, что получила "мечту" за 50 тысяч.

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Блогерша показала, как пришла в салон, а там уже стоял автомобиль, обернутый тканью, сверху красовался бантик.

Когда Катя подписала документы, ей салон подарил корзину с цветами. "Любимый тоже (подарил букет. – Ред.)", – добавила она и показала фото цветов от мужчины.

Был ли Виктор Павлик причастен к получению Екатериной авто, или она приобрела его за собственные средства, жена певца не сообщила.

Екатерина говорит, что "всегда мечтала об Ауди", и что ей очень понравилась "функция, что багажник сам открывается". Ей "именно этого не хватало".

Екатерина показала фото, какие авто у нее были раньше:

Справка: Екатерина Репьяхова является четвертой женой известного украинского певца Виктора Павлика. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

В конце марта Екатерина сообщала, что сделала себе пластику носа.

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