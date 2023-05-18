Депутат Киевсовета, которого подозревают во многомиллионной взятке, скрылся из Украины с электронным браслетом

Депутат от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын, которого НАБУ задержало из-за получения миллионной взятки, не явился на заседание антикоррупционного суда и выключил свой телефон, сообщает Центр противодействия коррупции. Есть информация, что Трубицын, человек находящегося под следствием призывного возраста, бежал из Украины. Завтра состоится сессия Киевского городского совета, и, вероятно, Трубицын проигнорирует его, как он проигнорировал и сегодняшнее заседание суда.

"Похоже, он уже не находится в Украине, и это будет проверено завтра", – говорится в сообщении.

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Эксперт напоминает, что подозреваемый во взяточничестве Трубицын пока не находится под стражей, поскольку на время рассмотрения дела он вышел на свободу под залог в размере 14,88 млн. гривен. Он не был исключен из фракции и не был снят с должности главы профильной комиссии. Трубицын продолжал посещать заседания фракции и городского совета. Эксперт считает, что именно принадлежность к партии "Слуга народа" помогла Трубицину выехать из Украины во время военного положения и следствия.

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"На подозреваемого, получившего взятку, было наложено обязательство не покидать местожительство (Киева) без разрешения, сообщать прокурору или суду об изменении места жительства или работы, не общаться со свидетелями, сдать документы для выезда из Украины и носить электронный браслет. Как депутат, находящийся под следствием, Трубицын смог бежать из страны?Как депутат правящей партии "Слуга народа", имеющий военное обязательство, он смог пересечь границу? Кто и на каких основаниях предоставил ему разрешение на выезд? Думаю, ответ уже во время войны в Бахмуте, где погибли десятки тысяч военных и мирных жителей, "слуги" остаются "слугами", – заключил Голобуцкий.

Он также отметил, что депутат Трубицына обвиняется не только в том, что он "решал" разрешения на торговлю в Киеве из-за взяток. За Трубицыном тянутся его связи с международными преступлениями, подчеркивает эксперт.

"Еще до того, как стать депутатом, он был фигурантом дела о похищении ценных книг из Национальной библиотеки Армении. А еще раньше он был судим за то, что с поддельной "корочкой" энергонадзора терроризировал предпринимателей на базарах Харьковщины. Он похож на Остапа Бендера на минималки", – подчеркнул Голобуцкий.

Также следует отметить, что Владислава Трубицына, депутата от "Слуги народа", и его пятеро сообщников обвиняют в создании коррупционной схемы. По данным следствия, они давали разрешения на участие в тендерах на размещение мобильных точек торговли в семи районах Киева в обмен на взятку. Общая сумма неправомерных выгод составила более 1,2 млн. гривен.

Трубицын был задержан еще в феврале 2022 года до начала полномасштабного вторжения. Он обвиняется в том, что в сговоре с пятью сообщниками он требовал и получал неправомерную выгоду от предпринимателя за установку мобильных автономных фартуков (МАФов).

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы на протяжении почти года. Детективы НАБУ записали разговоры о семи локациях в разных районах столицы, включая Дарницкий, Днепровский, Шевченковский и другие, а также передачу 1,39 млн гривен взятки двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн гривен – участников схемы поймали "на горячем". Депутат Киевсовета и чиновники были задержаны согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса. Трубицина была наложена мера пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере более 14 млн гривен, и за него была уплачена эта сумма.

Напомним, ранее мы писали о том, что по предварительной информации, российские ракеты попали в зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной. В то же время, премьер-министр Матеуш Моравецкий экстренно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

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