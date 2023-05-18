Посыпались из-за похоти у молоденькой "студентке": опубликованы записи разговоров судьи Князева по делу о рекордной взятке в $2,7 млн

По данным журналистки Любови Величко, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило записи переговоров экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева по делу, связанному со взяточничеством, благодаря использованию проникшего в его окружение женского агента.

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"К Олегу Горецкому (адвокату пособника Князева) на собеседование по трудоустройству пришла студентка. Но студентка не простая, а очень и очень красивая, с виду как топ-модель", – пишет журналистка.

Горецкий решил принять ее на работу и сам стал лично учить. Он часто приглашал ее в свой кабинет, знакомил со своими коллегами-судьями и кичился при ней (претендуя, что он и Князев – неразлучные друзья). Вообще говоря, он использовал свое волшебство, чтобы соблазнить эту красавицу.

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Многим судьям, а также Князеву, эта девушка тоже была по душе, и они не скрывали своих интересов. Однако оказалось, что эта девушка была действительно агенткой НАБУ. Пока адвокаты и судьи находились в восторге и экстазе, она размещала прослушивающие устройства во всем офисе адвоката. Таким образом, НАБУ зафиксировало всех и все.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда НАБУ использует женских агентов для "отлова" подозреваемых. Аналогичным образом в 2017 году они были пойманы на взятке депутата от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

Высший совет правосудия, в ходе заседания, состоявшегося 18 мая, принял решение о содержании под стражей экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева, обвиняемого в получении взятки в сумме 2,7 миллиона долларов.

По информации, которую предоставляет Суспільне, все 14 членов Высшего совета правосудия поддержали это решение. Также сам Князев находился на заседании.

Центр противодействия коррупции сообщает, что Князев комментировал наличие значительной суммы денег в своем кабинете, утверждая, что это помещение не является режимно-секретным объектом и в него может зайти кто-либо.

На предварительном этапе Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший совет правосудия с ходатайством о задержании экс-председателя Верховного суда. Сейчас САП может подать соответствующее обращение в Высший антикоррупционный суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что по предварительной информации, российские ракеты попали в зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной. В то же время, премьер-министр Матеуш Моравецкий экстренно созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

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