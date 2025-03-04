Повірка лічильників: що це таке та коли потрібно робити

Українці зобов’язані не лише вчасно передавати показники лічильників та оплачувати комунальні послуги, а й слідкувати за їхньою справністю. Повірка є необхідною процедурою для лічильників води, тепла, газу та електроенергії, оскільки з часом ці прилади можуть почати працювати некоректно.

Повірка дозволяє перевірити точність вимірювань і визначити, чи можна надалі використовувати лічильник. У 2022 році через воєнний стан цей обов’язок тимчасово скасували, але вже в червні 2023 року перевірку всіх лічильників відновили. Про це пише Суспільне.

Лічильники води потрібно перевіряти раз на чотири роки. Дата останньої повірки вказується у квитанціях або її можна уточнити в кол-центрі постачальника.

Лічильники тепла також проходять повірку кожні чотири роки, а дату наступної перевірки можна знайти на пломбі приладу.

Газові лічильники перевіряють раз на вісім років, і ця процедура є безкоштовною. Споживачів заздалегідь попереджають про необхідність демонтажу приладу, оскільки перевірити його вдома неможливо.

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Лічильники електроенергії не мають уніфікованих термінів перевірки, адже це залежить від їхнього типу та дати виготовлення. Постачальники самостійно контролюють ці строки та проводять заміну приладів за потреби.

Якщо повірку не пройти вчасно, комунальні служби перестануть враховувати показники лічильника, і нарахування здійснюватиметься за нормативами, які зазвичай перевищують фактичне споживання.

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