Чи підвищать пенсії в Україні у 2025 році: відповідь Мінсоцполітики

У 2025 році основне підвищення пенсій для українців уже відбулося, і наразі ймовірність подальших надбавок невисока — все залежатиме від фінансової ситуації. Індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, проводиться один раз на рік — у березні. Можливість кількох індексацій протягом року нормативно не передбачена.

Разом із тим, Мінсоцполітики продовжуватиме оцінювати фінансовий стан Пенсійного фонду, зокрема страхових надходжень. Якщо дозволятиме ресурс, міністерство ініціюватиме додаткові заходи підтримки, але такі рішення мають бути погоджені урядом. Про це заявила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Марчак також звернула увагу на те, що в Україні існують дві основні категорії пенсіонерів. Перша — це особи, які отримують страхові пенсії, що фінансуються з єдиного соціального внеску, який сплачують усі працюючі громадяни. Ці виплати забезпечуються за рахунок солідарної системи, тобто завдяки внескам нинішніх працівників.

Друга категорія — це отримувачі пенсій за спеціальними пенсійними програмами, що фінансуються з державного бюджету. Йдеться про додаткові пенсійні права, які з’являлися внаслідок рішень парламенту в різні роки. Саме щодо цієї категорії пенсіонерів, за словами чиновниці, наразі практично немає можливості для додаткового підвищення пенсій через обмеженість бюджетних ресурсів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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