Повысят ли пенсии в Украине в 2025 году: ответ Минсоцполитики

В 2025 году основное повышение пенсий для украинцев уже произошло, и сейчас вероятность дальнейших надбавок невысока — все будет зависеть от финансовой ситуации. Индексация пенсий, согласно действующему законодательству, проводится раз в год — в марте. Возможность нескольких индексаций за год нормативно не предусмотрена.

Вместе с тем Минсоцполитики будет продолжать оценивать финансовое состояние Пенсионного фонда, в том числе страховых поступлений. Если будет разрешаться ресурс, министерство будет инициировать дополнительные меры поддержки, но такие решения должны быть согласованы правительством. Об этом заявила первый заместитель министерши социальной политики Дария Марчак в интервью " Радио Свобода ".

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Марчак также обратила внимание на то, что в Украине существует две основные категории пенсионеров. Первая – это лица, получающие страховые пенсии, финансируемые из единого социального взноса, который платят все работающие граждане. Эти выплаты обеспечиваются за счет солидарной системы, то есть благодаря вкладам нынешних работников.

Вторая категория — это получатели пенсий по специальным пенсионным программам, финансируемым из государственного бюджета. Речь идет о дополнительных пенсионных правах, которые появлялись в результате решений парламента в разные годы. Именно по этой категории пенсионеров, по словам чиновницы, практически нет возможности для дополнительного повышения пенсий из-за ограниченности бюджетных ресурсов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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