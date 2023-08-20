З'явилися фото знищеного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Сольци", який запускав ракети по Україні
19 серпня безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області. Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які запускають ракети Х-22 по мирних містах України.
20 серпня у мережі показали фото, як горів ушкоджений Ту-22М3:
Нагадаємо, російське Міноборони заявляло після інциденту, що аеродром було атаковано безпілотником близько 10:00. Зазначалося, що на стоянці літаків виникла пожежа.
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Також в Міноборони рф визнали, що один з бомбардувальників зазнав пошкоджень.
За даними моніторингових видань, на аеродромі у “Сольци" базувалися близько 10 літаків Ту-22М3. Зазначалося, що було ушкоджено два бомбардувальники.
Також стало відомо, що після атаки на аеродром кілька бортів Ту-22м3 з "Сольци" перенаправили на "Оленью".
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