З'явилося відео, як безпілотник-камікадзе знищив ворожу бронетехніку та росіян на півдні України

Українські бійці на окупованій частині Херсонщини ліквідували російських солдатів та їхню бронетехніку. Вони використали для атаки безпілотник-камікадзе.

Кадри знищення ворога опублікувала Державна прикордонна служба України. Зазначається, що аеророзвідники помітили скупчення ворога та направили на них безпілотник.

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Допомагали знешкоджувати ворога й артилеристи.

"Завдяки роботі прикордонної аеророзвідки вдалося виявити скупчення живої сили противника та бронетехніки. По вказаних цілях влучно спрацювали безпілотник-камікадзе й артилерія, завдавши ворогу значних втрат", – йдеться у повідомленні.

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