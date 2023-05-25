ПП-вечеря для стрункої фігури: рецепт овочевої запіканки
Ця запіканка підійде для дієтичного та дитячого меню. Овочі беріть на свій смак.
Інгредієнти:
– Овочева суміш – 400 г
– Яйця – 3 шт.
– Твердий сир – 150 г
– Броколі – 200 г
– Сметана – 3 ст. л.
– Олія рослинна для змащування форми
– Сіль, перець за смаком
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Спосіб приготування:
1. Висипте броколі та суміш улюблених овочів на змащену олією сковорідку та смажте 10-15 хвилин. Посоліть та додайте перець.
2. Твердий сир натріть на тертці.
3. Змішайте яйця, сир та сметану. Перемішайте.
4. Форму змастіть олією та викладіть овочі
5. Залийте овочі яєчно-сирною заливкою.
6. Запікайте у духовці при 180 °C 20 хвилин.
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