ПП-ужин для стройной фигуры: рецепт овощной запеканки

Эта запеканка подойдёт для диетического и детского меню. Овощи берите по своему вкусу.

Ингредиенты:

– Овощная смесь – 400 г

– яйца – 3 шт.

– Твердый сыр – 150 г

– Брокколи – 200 г

– Сметана – 3 ст. л.

– Масло растительное для смазывания формы

– Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. Высыпьте брокколи и смесь любимых овощей на смазанную маслом сковороду и жарьте 10-15 минут. Посолите и добавьте перец.

2. Твердый сыр натрите на терке.

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3. Смешайте яйца, творог и сметану. Перемешайте.

4. Форму смажьте маслом и выложите овощи

5. Залейте овощи яично-творожной заливкой.

6. Запекайте в духовке при 180 °C 20 минут.

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