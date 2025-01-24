Переважна хмарність та підвищена температура повітря: прогноз погоди на 25 та 26 січня

У суботу, 25 січня, та неділю, 26 січня, в Україні переважатиме хмарна погода, а температура повітря продовжить підвищуватись. За прогнозами, 25 січня невеликі опади у вигляді дощу або мокрого снігу очікуються на півдні, у центрі та на сході країни.

В інших регіонах обійдеться без значних опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Вітер буде південним: у суботу помірним або слабким, а в неділю посилиться до рвучкого.

Температура повітря поступово підвищується. У суботу вдень очікується +3…+7°C, на півдні до +6…+11°C. У неділю прогнозують ще теплішу погоду: +5…+10°C у більшості регіонів, а на півдні до +7…+12°C.

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Надалі потепління триватиме, і 27–29 січня у південних та західних областях температура може піднятися до +12…+15°C.

У Києві вихідні також будуть хмарними. У суботу та неділю обійдеться без істотних опадів, хоча в неділю посилиться вітер. Температура повітря в столиці сягне +4…+6°C у суботу, а в неділю підніметься до +6…+8°C.

"Початок наступного тижня також буде дуже теплим, проте температурні коливання ще триватимуть. Адже попереду залишаються і січневі дні, і весь лютий. Тож середньоєвропейська зима триває", – зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде.

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