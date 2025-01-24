Преимущественно облачно и повышенная температура воздуха: прогноз погоды на 25 и 26 января

В субботу, 25 января и воскресенье, 26 января, в Украине будет преобладать облачная погода, а температура воздуха продолжит повышаться. По прогнозам, 25 января небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега ожидаются на юге, в центре и востоке страны.

В других регионах обойдется без существенных осадков. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Ветер будет южным: в субботу умеренным или слабым, а в воскресенье усилится до порывистого.

Температура воздуха постепенно увеличивается. В субботу днем ожидается +3...+7°C, на юге до +6...+11°C. В воскресенье прогнозируют еще более теплую погоду: +5…+10°C в большинстве регионов, а на юге до +7…+12°C.

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В дальнейшем потепление будет продолжаться, и 27–29 января в южных и западных областях температура может подняться до +12…+15°C.

В Киеве выходные также будут облачными. В субботу и воскресенье обойдется без существенных осадков, хотя в воскресенье усилится ветер. Температура воздуха в столице достигнет +4…+6°C в субботу, а в воскресенье поднимется до +6…+8°C.

"Начало следующей недели также будет очень теплым, однако температурные колебания будут еще продолжаться. Ведь впереди остаются и январские дни, и весь февраль. Поэтому среднеевропейская зима продолжается", - отметила Наталья Диденко.

Напомним, ранее мы говорили, что аномальных морозов в Украине не будет.

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