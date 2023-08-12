Припиніть додавати вершки в омлет, щоб не зіпсувати страву: поради господинь

Омлет – розповсюджена страва, яку їдять не лише на сніданок. Втім, не всім вдається приготувати ароматну та пишну страву з яєць.

Основною проблемою може бути використання непотрібних інгредієнтів. Досвідчені господині мають свої поради щодо того, що не варто додавати в омлет.

Зокрема, вони радять відмовитися від молока та вершків. На думку господинь, молочні продукти псують текстуру омлету та не дають страві піднятися.

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Також при додаванні молока чи вершків з’являється молочний посмак. Це псує враження від смаку оригінального омлету.

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Також при жарінні кухарі не радять додавати вершкове масло. Це пов'язано з тим, що при високій температурі воно починає горіти, що теж може зіпсувати смак страви.

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