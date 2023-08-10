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Смачна та ситна закуска: як приготувати запечені помідори з сиром

Діана Бондаренко

Смачна та ситна закуска: як приготувати запечені помідори з сиром

Радимо приготувати запечені помідори з сиром. Завдяки цій страві ви насолоджуватиметесь неперевершеним смаком запечених помідорів з ніжним сиром, які чудово підійдуть як смачна закуска до святкового застілля, так і головна страва на обід чи вечерю.

Рецептом страви поділилися в Shuba. Помідори в поєднанні з моцарелою створюють особливий гармонійний смак, який приємно дивує гастрономічні вподобання. Ця страва не тільки проста в приготуванні, але й дуже смачна. На приготування знадобиться мало часу та невелика кількість інгредієнтів.

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Інгредієнти:

  • Великі помідори (4 шт.).
  • Моцарела (200 г).
  • Часник (3 зубчики).
  • Оливкова олія (20 мл).
  • Паприка (5 г).
  • Розмарин сушений (5 г).
  • Сіль (за смаком).
  • Чорний перець (за смаком).
  • Базилік (2 гілочки).

Приготування:

  1. Вимийте великі помідори, виріжте верхівку з плодоніжкою та видаліть м’якуш.
  2. Натріть моцарелу на терку з великими отворами, часник пропустіть через прес, а базилік подрібніть.
  3. Змішайте терту моцарелу, часник, базилік, паприку та розмарин. Додайте сіль, перець та оливкову олію.
  4. Начиніть помідори цією начинкою, накрийте їх верхівкою і розмістіть на деко.
  5. Запікайте 15-20 хвилин при 190 градусах.

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