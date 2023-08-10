Смачна та ситна закуска: як приготувати запечені помідори з сиром
Радимо приготувати запечені помідори з сиром. Завдяки цій страві ви насолоджуватиметесь неперевершеним смаком запечених помідорів з ніжним сиром, які чудово підійдуть як смачна закуска до святкового застілля, так і головна страва на обід чи вечерю.
Рецептом страви поділилися в Shuba. Помідори в поєднанні з моцарелою створюють особливий гармонійний смак, який приємно дивує гастрономічні вподобання. Ця страва не тільки проста в приготуванні, але й дуже смачна. На приготування знадобиться мало часу та невелика кількість інгредієнтів.
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Інгредієнти:
- Великі помідори (4 шт.).
- Моцарела (200 г).
- Часник (3 зубчики).
- Оливкова олія (20 мл).
- Паприка (5 г).
- Розмарин сушений (5 г).
- Сіль (за смаком).
- Чорний перець (за смаком).
- Базилік (2 гілочки).
Приготування:
- Вимийте великі помідори, виріжте верхівку з плодоніжкою та видаліть м’якуш.
- Натріть моцарелу на терку з великими отворами, часник пропустіть через прес, а базилік подрібніть.
- Змішайте терту моцарелу, часник, базилік, паприку та розмарин. Додайте сіль, перець та оливкову олію.
- Начиніть помідори цією начинкою, накрийте їх верхівкою і розмістіть на деко.
- Запікайте 15-20 хвилин при 190 градусах.
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