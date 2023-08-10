Вкусная и сытная закуска: как приготовить запеченные помидоры с сыром

Советуем приготовить запеченные помидоры с сыром. Благодаря этому блюду вы будете наслаждаться непревзойденным вкусом запеченных помидоров с нежным сыром, которые отлично подойдут как вкусная закуска к праздничному застолью, так и главное блюдо на обед или ужин.

Рецептом блюда поделились в Shuba. Помидоры в сочетании с моцареллой создают особый гармоничный вкус, который приятно удивляет гастрономические предпочтения. Это блюдо не только просто в приготовлении, но и очень вкусное. Для приготовления потребуется мало времени и небольшое количество ингредиентов.

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Ингредиенты:

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Большие помидоры (4 шт.).

Моцарелла (200 г).

Чеснок (3 зубчика).

Оливковое масло (20 мл).

Паприка (5 г).

Розмарин сушеный (5 г).

Соль (по вкусу).

Черный перец (по вкусу).

Базилик (2 веточки).

Приготовление:

Вымойте большие помидоры, вырежьте верхушку с плодоножкой и удалите мякоть. Натрите моцареллу на терку с большими отверстиями, чеснок пропустите через пресс, а базилик измельчите. Смешайте тертую моцареллу, чеснок, базилик, паприку и розмарин. Добавьте соль, перец и оливковое масло. Начините помидоры этой начинкой, накройте их верхушкой и поместите на противень. Запекайте 15-20 минут при 190 градусах.

Напомним, кулинарка рассказала, как приготовить сосиски с овощами, томатным соусом и специями.

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