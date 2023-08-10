Вкусная и сытная закуска: как приготовить запеченные помидоры с сыром
Советуем приготовить запеченные помидоры с сыром. Благодаря этому блюду вы будете наслаждаться непревзойденным вкусом запеченных помидоров с нежным сыром, которые отлично подойдут как вкусная закуска к праздничному застолью, так и главное блюдо на обед или ужин.
Рецептом блюда поделились в Shuba. Помидоры в сочетании с моцареллой создают особый гармоничный вкус, который приятно удивляет гастрономические предпочтения. Это блюдо не только просто в приготовлении, но и очень вкусное. Для приготовления потребуется мало времени и небольшое количество ингредиентов.
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Ингредиенты:
- Большие помидоры (4 шт.).
- Моцарелла (200 г).
- Чеснок (3 зубчика).
- Оливковое масло (20 мл).
- Паприка (5 г).
- Розмарин сушеный (5 г).
- Соль (по вкусу).
- Черный перец (по вкусу).
- Базилик (2 веточки).
Приготовление:
- Вымойте большие помидоры, вырежьте верхушку с плодоножкой и удалите мякоть.
- Натрите моцареллу на терку с большими отверстиями, чеснок пропустите через пресс, а базилик измельчите.
- Смешайте тертую моцареллу, чеснок, базилик, паприку и розмарин. Добавьте соль, перец и оливковое масло.
- Начините помидоры этой начинкой, накройте их верхушкой и поместите на противень.
- Запекайте 15-20 минут при 190 градусах.
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