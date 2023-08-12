Прекратите добавлять сливки в омлет, чтобы не испортить блюдо: советы хозяек

Омлет – распространенное блюдо, которое едят не только на завтрак. Впрочем, не всем удается приготовить ароматное и пышное блюдо из яиц.

Основной проблемой может являться использование ненужных ингредиентов. Опытные хозяйки имеют свои советы по поводу того, что не стоит добавлять в омлет.

В частности, они советуют отказаться от молока и сливок. По мнению хозяек, молочные продукты портят текстуру омлета и не дают блюду подняться.

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Также при добавлении молока или сливок появляется молочный привкус. Это портит впечатление вкуса оригинального омлета.

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Также при жарке повара не советуют добавлять сливочное масло. Это связано с тем, что при высокой температуре она начинает гореть, что тоже может испортить вкус блюда.

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