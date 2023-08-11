Вариант легкого ужина: рецепт запеченных баклажанов с булгуром

Баклажаны с булгуром по рецепту от Schuba – полезное и легкое в приготовлении блюдо, которое готовится в духовке без лишних усилий. Крупа булгур отлично сочетается с запеченными овощами.

Ингредиенты:

Баклажан – 2 шт.

Булгур – 200 г

Перец капли – 1 шт.

Томаты черри – 15 шт.

Чеснок, зубчики – 5 шт.

Цветная капуста – 200 г

Сыр твердый – 100 г

Паприка молотая – 1 ч. л.

Приправа "Итальянские травы" – 1 ч. л.

Оливковое масло – 7 ст. л.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Промойте булгур. В котелок или кастрюлю с толстым дном влейте 5 ст. л. оливкового масла, разогрейте и всыпьте булгур. Мешайте и хорошо в течение 1 минуты.

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2. Залейте крупу кипятком в соотношении 1:2. Довести до кипения, посолить и варить на небольшом огне 20 минут.

3. Жаропрочную форму смажьте маслом и выложите в нее надрезанные томаты, присоленные баклажаны, порезанный перец и разобранную на соцветие цветную капусту, чеснок.

4. Посолите, посыпьте паприкой и травами. Сбрызните оливковым маслом и поставьте запекаться 40-45 минут при 180-200 градусах.

5. На запеченные баклажаны выложите булгур, посыпьте тертым сыром и запекайте 10-12 минут. Подавайте с запеченными овощами.

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