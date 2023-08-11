Вариант легкого ужина: рецепт запеченных баклажанов с булгуром
Баклажаны с булгуром по рецепту от Schuba – полезное и легкое в приготовлении блюдо, которое готовится в духовке без лишних усилий. Крупа булгур отлично сочетается с запеченными овощами.
Ингредиенты:
Баклажан – 2 шт.
Булгур – 200 г
Перец капли – 1 шт.
Томаты черри – 15 шт.
Чеснок, зубчики – 5 шт.
Цветная капуста – 200 г
Сыр твердый – 100 г
Паприка молотая – 1 ч. л.
Приправа "Итальянские травы" – 1 ч. л.
Оливковое масло – 7 ст. л.
Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Промойте булгур. В котелок или кастрюлю с толстым дном влейте 5 ст. л. оливкового масла, разогрейте и всыпьте булгур. Мешайте и хорошо в течение 1 минуты.
2. Залейте крупу кипятком в соотношении 1:2. Довести до кипения, посолить и варить на небольшом огне 20 минут.
3. Жаропрочную форму смажьте маслом и выложите в нее надрезанные томаты, присоленные баклажаны, порезанный перец и разобранную на соцветие цветную капусту, чеснок.
4. Посолите, посыпьте паприкой и травами. Сбрызните оливковым маслом и поставьте запекаться 40-45 минут при 180-200 градусах.
5. На запеченные баклажаны выложите булгур, посыпьте тертым сыром и запекайте 10-12 минут. Подавайте с запеченными овощами.
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