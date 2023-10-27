Наближається остання магнітна буря жовтня: яка потужність та небезпечні дати

Жовтень був багатим на магнітні бурі. Їх вже було чотири. Однак варто готуватися до нового геомагнітного удару – він буде останнім цього місяця.

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За даними meteoagent.com, з 27 по 30 жовтня геомагнітні коливання очікуються на "жовтому рівні":

27 жовтня – K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм)

28 жовтня – K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм)

29 жовтня – K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм)

30 жовтня – K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм)

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Що таке магнітні бурі та як вони виникають

Магнітні бурі виникають внаслідок пошкодження магнітного поля Землі через спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі впливають на здоров'я людей та на прилади електрозв'язку.

Метеозалежні люди можуть відчувати навіть найменші коливання. Тому в такі дні особливо важливо турбуватися про себе.

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Вживайте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Споживайте більшу кількість сезонних овочів та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Надавайте перевагу прогулянкам на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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