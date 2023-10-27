Приближается последняя магнитная буря октября: какая мощность и опасные даты

Октябрь был богат магнитными бурями. Их уже было четыре. Однако следует готовиться к новому геомагнитному удару – он будет последним в этом месяце.

Видео дня

По данным meteoagent.com, с 27 по 30 октября геомагнитные колебания ожидаются на "желтом уровне":

27 октября – K-индекс 2 (слабый солнечный шторм)

28 октября – K-индекс 2 (слабый солнечный шторм)

29 октября – K-индекс 2 (слабый солнечный шторм)

30 октября – K-индекс 2 (слабый солнечный шторм)

Читайте также: NASA: человечество через 30 минут узнает, как убийственная солнечная буря ударит Землю

Что такое магнитные бури и как они возникают

Магнитные бури возникают в результате повреждения магнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. Изменения в магнитном поле влияют на здоровье людей и приборы электросвязи.

Метеозависимые люди могут испытывать даже малейшие колебания. Поэтому в такие дни особенно важно заботиться о себе.

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Употребляйте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Потребляйте больше сезонных овощей и зелени, меньше – жареной, острой и жирной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!