Причетні люди: розкрита таємниця загибелі 10 мільярдів сніжних крабів на Алясці

Науковці виявили шокуючу причину масової загибелі мільярдів снігових крабів (Chionoecetes opilio) у Беринговому морі. Як з'ясувалося, головним винуватцем цієї екологічної катастрофи є глобальне потепління, спричинене діяльністю людини.

Снігові краби – це холодолюбиві істоти, які пристосувалися жити в холодних арктичних водах. Молоді краби знаходять притулок у так званих "холодних басейнах" – шарах води біля морського дна, де температура не перевищує 2 градуси за Цельсієм. Ці басейни слугують для молоді крабів надійним захистом від хижаків, пише IFLScience з посиланням на дослідження, що опубліковано в журналі Nature Climate Change.

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Однак, через глобальне потепління, ці життєво важливі для крабів холодні басейни швидко зменшуються. Це призводить до того, що молоді краби стають легкою здобиччю для хижаків, а дорослі особини страждають від хвороб, які краще пристосовані до тепліших умов.

Сніговий краб Chionoecetes opilio. Джерело: RLS Photo/Shutterstock.com

Дослідження показало, що за останні роки чисельність снігових крабів скоротилася на шокуючі 10 мільярдів. Вчені стверджують, що ця катастрофа є прямим наслідком зміни клімату, яка призвела до переходу від арктичних до субарктичних умов у південно-східній частині Берингового моря.

Зникнення снігових крабів має серйозні наслідки для всієї екосистеми. Снігові краби є важливою ланкою харчового ланцюга і слугують їжею для багатьох морських тварин, включаючи рибу і морських птахів. Їхнє зникнення може призвести до порушення балансу в морській екосистемі і мати негативні наслідки для рибальства та місцевих громад, які залежать від морських ресурсів.

Науковці попереджають, що якщо не будуть вжиті термінові заходи для боротьби зі зміною клімату, то ситуація з популяцією снігових крабів може ще більше погіршитися. Збереження цього виду має важливе значення для збереження біорізноманіття і здоров'я нашої планети.

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