Причастны люди: раскрыта тайна гибели 10 миллиардов снежных крабов на Аляске

Ученые обнаружили шокирующую причину массовой гибели миллиардов снежных крабов (Chionoecetes opilio) в Беринговом море. Как выяснилось, главным виновником этой экологической катастрофы является глобальное потепление, вызванное деятельностью человека.

Снежные крабы – это холодолюбивые существа, приспособившиеся жить в холодных арктических водах. Молодые крабы находят приют в так называемых "холодных бассейнах" – слоях воды у морского дна, где температура не превышает 2 градуса по Цельсию. Эти бассейны служат для молодежи крабов надежной защитой от хищников, пишет IFLScience со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Вас также заинтересует: Новый вид тарантулов нашли в США: имеют одну яркую особенность (фото)

Однако из-за глобального потепления эти жизненно важные для крабов холодные бассейны быстро уменьшаются. Это приводит к тому, что молодые крабы становятся легкой добычей для хищников, а взрослые особи страдают болезнями, которые лучше приспособлены к более теплым условиям.

Снежный краб Chionoecetes opilio. Источник: RLS Photo/Shutterstock.com

Исследование показало, что в последние годы численность снежных крабов сократилась на шокирующие 10 миллиардов. Ученые утверждают, что эта катастрофа является прямым следствием изменения климата, которое привело к переходу от арктических к субарктическим условиям в юго-восточной части Берингова моря.

Исчезновение снежных крабов имеет серьезные последствия для всей экосистемы. Снежные крабы являются важным звеном пищевой цепи и служат едой для многих морских животных, включая рыбу и морских птиц. Их исчезновение может привести к нарушению баланса в морской экосистеме и иметь негативные последствия для рыболовства и местных общин, зависящих от морских ресурсов.

Ученые предупреждают, что если не будут приняты срочные меры по борьбе с изменением климата, то ситуация с популяцией снежных крабов может еще больше ухудшиться. Сохранность этого вида имеет немаловажное значение для сохранения биоразнообразия и здоровья нашей планеты.

Напомним, пингвины и выдры в японском океанариуме устроили протестную голодовку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!