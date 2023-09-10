Причини безсоння: як швидко заснути

Багато з нас стикалися з ситуацією, коли хочеш спати, проте не можеш. Психологи вважають, що причини безсоння можуть мати відношення до нашого емоційного стану та психологічних факторів.

Про це повідомили в Pixel. Здається, ніби всередині нашого організму вмикається спеціальний "програвач", який заставляє нас аналізувати події минулого дня. Це одна з найпоширеніших причин безсоння.

Як впоратися із безсонням самостійно та без застосування ліків

Правильний перекус:

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Перша порада – переконайтеся, що голод не є причиною вашого безсоння. Іноді для поліпшення самопочуття рекомендується легкий перекус овочами або гречаною кашею без масла. Також, склянка теплого молока чи половинка банана можуть допомогти вас заспокоїти.

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Зручне місце для сну:

Друга очевидна причина – ваше спальне місце. Постільна білизна, що щойно вийшла з прання, провітрюване приміщення та щільні штори, які блокують світло, можуть покращити якість вашого сну.

Ароматерапія:

Використання ароматичної лампи з ефірною олією на 15-20 хвилин перед сном може сприяти розслабленню та покращенню якості сну.

Трав'яні ванни:

Коротка ванна на 15 хвилин з настоєм ромашки або валеріани також може вам допомогти заснути глибше і спокійніше.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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