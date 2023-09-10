Причины бессонницы: как быстро заснуть

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда хочешь спать, но не можешь. Психологи считают, что причины бессонницы могут иметь отношение к нашему эмоциональному состоянию и психологическим факторам.

Об этом сообщили в Pixel. Кажется, что внутри нашего организма включается специальный "проигрыватель", который заставляет нас анализировать события прошедшего дня. Это одна из самых распространенных причин бессонницы.

Как справиться с бессонницей самостоятельно и без применения лекарства

Правильный перекус:

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Первый совет – убедитесь, что голод не является причиной вашей бессонницы. Иногда для улучшения самочувствия рекомендуется легкий перекус овощами или гречневой кашей без масла. Также стакан теплого молока или половинка банана могут помочь вам успокоить.

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Удобное место для сна:

Вторая очевидная причина – ваше спальное место. Постельное белье, только что вышедшее из стирки, проветриваемое помещение и плотные шторы, которые блокируют свет, могут улучшить качество вашего сна.

Ароматерапия:

Использование ароматической лампы с эфирным маслом на 15-20 минут перед сном может способствовать расслаблению и улучшению сна.

Травяные ванны:

Короткая ванна на 15 минут с настоем ромашки или валерианы также может помочь вам заснуть глубже и спокойнее.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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