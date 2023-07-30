Знадобляться гаряча вода та ніж: як 'оживити' зрізані гортензії, якщо вони в'януть у вазі

Зрізані гортензії можуть досить швидко зів'яти, особливо під впливом спеки. Втім, не варто викидати квіти у смітник.

Користувачка TikTok Торі Весцер поділилась лайфхаком, як продовжити життя квітів у вазі. За її словами, знадобляться ніж та гаряча вода.

"Не викидайте ці зів’ялі гортензії. Я знаю, що вони виглядають сумно, але я маю спосіб їх оживити", – закликала жінка.

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Спершу потрібно розрізати кожне стебло по діагоналі з якомога гострішим кутом. Тоді варто поставити квіти у воду.

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Вона вказала, що для цього потрібно взяти майже киплячу воду, У воді гортензії мають постояти близько 45 хвилин, після чого букет "оживе".

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