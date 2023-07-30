Пригодятся горячая вода и нож: как 'оживить' срезанные гортензии, если они увядают в вазе

Срезанные гортензии могут довольно быстро увянуть, особенно под влиянием жары. Впрочем, не стоит выбрасывать цветы в мусорку.

Пользователь TikTok Тори Весцер поделилась лайфхаком, как продлить жизнь цветам в вазе. По ее словам, понадобятся нож и горячая вода.

"Не выбрасывайте эти увядшие гортензии. Я знаю, что они выглядят грустно, но у меня есть способ их оживить", – призвала женщина.

Читайте также: Садовники объяснили, как легко "оживить" увядшие гортензии

Сначала нужно разрезать каждый стебель по диагонали с как можно более острым углом. Тогда следует поставить цветы в воду.

Видео дня

Она указала, что для этого нужно взять почти кипящую воду. В воде гортензии должны постоять около 45 минут, после чего букет "оживет".

Напомним, мы уже писали о 6 растениях, которые не нуждаются в особом уходе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !