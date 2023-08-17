Приготуйте смачну картоплю в мундирі всього за 20 хвилин: кулінарний лайфхак

Зазвичай картопля в мундирі готується в духовці понад годину. Однак є один секрет приготування, який забезпечує хрустку, але пухку текстуру в найкоротші терміни.

Досвідчені кухарі кажуть, що для приготування ідеальної картоплі в мундирі потрібно всього 20 хвилин. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вибирайте крохмалисту картоплю для найбільш пухнастої текстури. Цей вид картоплі має низький вміст вологи, що допомагає створити бажану легку та пухнасту текстуру.

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Вимийте та почистіть картоплю під холодною водою, використовуючи щітку, якщо потрібно, щоб видалити бруд і сміття. Наступним кроком буде розігріти духовку до 200 градусів.

Після цього експерти порекомендували проколоти сиру картоплю по всій поверхні, щоб під час варіння виходив пар. Перш ніж відразу кинутися в духовку, найважливішим етапом приготування картоплі в мундирі є використання мікрохвильової печі всього на п’ять хвилин.

Нагрійте картоплю в мікрохвильовій печі протягом п’яти хвилин і вийміть її перед тим, як натерти шкірку невеликою кількістю оливкової олії або розтопленого вершкового масла.

Нарешті настав час запекти розм’якшені лопаті в духовці протягом короткого часу – всього 10-15 хвилин. Щоб забезпечити ідеальну текстуру, перш ніж вимкнути духовку, перевірте картоплю, обережно стиснувши боки.

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