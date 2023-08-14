Ви ніколи не готували цю страву так: Як приготувати деруни з сиром, зеленню та секретним інгредієнтом

Рецепт дерунів з сиром та зеленню, популярних в Україні, набув нових варіацій, які, можливо, вас приємно здивують. Ця смачна страва, яку зазвичай асоціюють із смаженою картоплею, може бути приготована з додаванням цінного інгредієнта – гарбузу.

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У новому рецепті, крім картоплі та сиру, ми додаємо свіжий гарбуз – цей корисний овоч містить багато вітамінів і мінералів, таких як бета-каротин, вітаміни C, E, K, а також калій та магній, пише сайт Meta.

Інгредієнти:

Гарбуз – 500 г;

Сир – 100 г;

Картопля – 300 г;

Борошно – 8 ст.л;

Зелень, сіль, перець – за смаком.

Приготування:

Гарбуз та картоплю наріжте на крупні шматочки і натріть на тертці. Додайте тертий сир та дрібно нарізану зелень, а також за бажанням – сіль та чорний перець. Додайте борошно, щоб з'єднати інгредієнти в єдину масу. Розігрійте сковороду з олією, викладайте ложкою деруни та обсмажуйте до хрусткої скоринки. Подавайте готові деруни зі свіжою зеленню та за бажанням – з сметаною.

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